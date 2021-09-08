الصباح الفني
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اكتشاف جزيرة جديدة شمالي الكرة الأرضية عثر ستة علماء من الدنمارك والسويد، من جامعة كوبنهاغن بالصدفة على جزيرة جديدة بالقرب من غرينلاند. وفي البداية، توجهت مجموعة من العلماء للعمل في منطقة جزيرة أوداك، المعروفة منذ عام 1978، وكانت تعتبر أقصى شمال العالم. وفي السنوات اللاحقة، اختفت الجزيرة، ولم يتمكن العلماءأكمل القراءة »
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