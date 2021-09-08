حوادث
إيقاف قاتل بسيدي قاسم
أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، متورطا في الضرب والجرح المؤديين إلى الموت، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، بعدما ارتكب جريمة قتل بسيدي قاسم. وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية، أن القاتل أطاحت به فرقة الشرطة القضائية بسيدي قاسم، بعد يوم من ارتكابه للفعل الجرمي،أكمل القراءة »
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