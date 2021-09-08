مجتمع
طالبو الجنسية غاضبون
شعر مئات الشباب بالحزن الشديد، لتقاعس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الاستجابة لطلباتهم في الحصول على الجنسية المغربية، بينهم ذكور وإناث ولدوا بالمغرب منذ 40 سنة من أبوين أجنبيين. ولم يكلف العثماني نفسه حتى عناء الإجابة عن طلباتهم بالسلب أو الإيجاب، رغم احترامهم للمساطر القانونية، بدءا من جمع الوثائقأكمل القراءة »
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