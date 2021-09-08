حوادث
وسيط دعارة ينصب باسم القضاء
ينتحل صفة مسؤول قضائي بمراكش ويستعين بشركائه للإيقاع بضحاياه أنهت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا، أنشطة إجرامية لعصابة خطيرة تنصب باسم القضاء، بعد أن أوقفت عددا من أفرادها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن زعيم العصابة وسيط في الدعارة ينتحل صفة مسؤول قضائي للنصب والاحتيالأكمل القراءة »
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