مجتمع
تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 4500 مليار
سجلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا ملحوظا، خلال السنة الجارية، إذ ارتفعت قيمتها الإجمالية، خلال سبعة أشهر الأولى، بنسبة 45.6 في المائة، وبزيادة بقيمة 1600 مليار سنتيم، مقارنة مع مستواها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز في مجملها 4500 مليار سنتيم. وأفادت معطيات مكتب الصرف أن تحويلات مغاربةأكمل القراءة »
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