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مجتمع

الصحـة العالميـة تنـوه بحملـة التطعيـم

منذ 37 ثانية
قالت إن المملكة حققت الهدف العالمي المحدد في 10 في المائة من الفئة الهشة يسير المغرب بخطى حثيثة نحو تحقيق المناعة الجماعية، بعد تجاوزه معدل الملقحين بجرعتين حاجز 15 مليونا، وتلقيح أكثر من 18 مليونا بالجرعة الأولى، وهو ما يتجاوز حاجز 50 بالمائة من الفئة المستهدفة، (28 مليونا)، منها 25أكمل القراءة »


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منذ 37 ثانية
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