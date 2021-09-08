مجتمع
تضييق الخناق على غير الملقحين
التنقل وارتياد الفضاءات العمومية سيصبحان حكرا على الحاصلين على جواز التلقيح مرت الحكومة إلى السرعة القصوى، ولجأت إلى خطاب التصعيد بعد شهور من المهادنة، مع الرافضين للتلقيح، إذ يرتقب في الأيام أو الأسابيع المقبلة، أن يضيق الخناق على رافضي التلقيح، إلى درجة لن يتمكنوا من استعمال وسائل النقل العمومية، ودخولأكمل القراءة »
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