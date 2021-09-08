أسواق
أموال الانتخابات تنعش قطاعات “ميتة”
نفقات بالملايير تساهم في رواج تجاري وتوفير آلاف مناصب الشغل تختلف الآراء حول الجدوى من الانتخابات وأهميتها، ويتجلى عدم الاهتمام بهذه الاستحقاقات، من خلال نسب المشاركة المتدنية المسجلة خلال المواعيد السابقة، إذ تدنت إلى أدنى مستوياتها، لكن لا يمكن أن يختلف اثنان حول أهميتها من الناحية الاقتصادية ودورها في إنعاشأكمل القراءة »
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