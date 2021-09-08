حوادث
تفكيك شبكة الأغذية الفاسدة
حجز أطنان من أحشاء المواشي غير الصالحة مكنت المعلومات التي رصدتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأمدت بها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان، من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية المعدة والمخزنة في ظروف غير صحية داخل وحدة صناعية بضواحي المدينة، أول أمس (الاثنين). العملية التيأكمل القراءة »
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