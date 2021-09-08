مجتمع
هدم بنايات عشوائية “نبتت” في الحملة
تدخل 50 دركيا من سرية سلا، و60 من القوات المساعدة و17 من أعوان السلطات الترابية ببوقنادل، ومسؤولو الإدارة الترابية، يتقدمهم رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المدينة، وقائد الدرك الإقليمي المعين حديثا، بدوار أولاد العياشي ببوقنادل، لهدم بنايات عشوائية ظهرت قبل أسبوعين، بعدما استغل أصحابها فترة إيداع الترشيحات والحملة الانتخابية منأكمل القراءة »
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