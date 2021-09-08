الصباح الفني
مهرجان لسينما الشعوب يإيموزار
فتحت إدارة مهرجان سينما الشعوب بإيموزار كندر بصفرو، باب المشاركة في مسابقتها الدولية للأفلام الروائية القصيرة ذات الأهمية الثقافية، في دورتها 17 المنتظر تنظيمها بالمدينة بين 11 و14 نونبر المقبل من قبل نادي إيموزار بمشاركة سينمائيين مغاربة. وحددت “الحوار بين الثقافات والحضارات والشعوب” تيمة لهذه المسابقة على أن لا تتعدىأكمل القراءة »
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