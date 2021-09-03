الصباح الفني
سداسي والرفاعي في “كيفاش نخليك”
بدأت الفنانة هند سداسي في الترويج لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان “كيفاش نخليك”، التي ستكون عبارة عن ديو يجمعها بالفنان محمد الرفاعي، الذي تولى كذلك كتابة كلماتها وتلحينها، بينما التوزيع الموسيقي من توقيع حمزة الغازي. وتقاسمت سداسي مع متابعي صفحتها على “إنستغرام” مقطع فيديو من كواليس تسجيل العمل الغنائي الجديد، والذيأكمل القراءة »
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