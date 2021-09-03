وطنية
أخنوش: جاذبية الأحرار تتزايد
رئيس التجمع نبه مرشحي البرنوصي وسيدي مومن إلى أن الحسم سيكون بصناديق التصويت نبه عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، مرشحي حزبه إلى أن أياما قليلة تفصلهم عن يوم الاقتراع، وأن الكلمة الحسم ستكون لصناديق التصويت لذلك وجب العمل على ترجمة جاذبية الأحرار إلى أصوات وتحفيز الناخبين على الذهاب إلىأكمل القراءة »
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