الرياضة
الساهل ونناح بأوبين البلجيكي
التحق أنس نناح ومحمد أمين الساهل، لاعبا أكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدم، بفريق أوبين البلجيكي خلال مرحلة الانتقالات الحالية، على سبيل الإعارة. وعلمت «الصباح»، أن الفريق البلجيكي تابع اللاعبين منذ مدة، بعد أن عاينهما خلال مباريات المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بعد أن تألقا في المنافسات التي خاضاهاأكمل القراءة »
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