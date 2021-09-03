الرياضة
تغيير في الطاقم التقني للزمامرة
أقدم عبد السلام بلقشور، رئيس المكتب المديري لنهضة الزمامرة، على إحداث تغيير في الطاقم التقني لفريق كرة القدم، بتعيين مدرب جديد للحراس. وتم تعيين عزيز محمد مدربا للحراس في الفريق الدكالي، خلفا للمدرب السابق عزيز الكيناني. وسبق للوافد الجديد شغل المهمة نفسها في عدة فرق وطنية، أبرزها جمعية سلا وودادأكمل القراءة »
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