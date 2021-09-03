الرياضة
برشيد يسترجع رشيد
استرجع يوسفية برشيد، خدمات يونس رشيد، الذي لعب له في أول مواسم الصعود إلى القسم الأول، بقيادة سعيد الصديقي. ووقع يونس رشيد، عقدا يمتد لموسم واحد، قابل للتجديد، بعد تقديمه لمستوى نال الإعجاب، خلال النسخة 33 لدوري المرحوم أحمد النتيفي، إذ سجل في شباك الراسينغ البيضاوي. وأكد يونس رشيد، أنهأكمل القراءة »
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