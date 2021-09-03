الرياضة
“الواف” يغير مكان معسكره
الفريق يواجه بركان وديا غير الوداد الفاسي مكان معسكره الإعدادي من إفران إلى السعيدية، استعدادا للموسم الجديد. واستهل “الواف” معسكره أمس (الخميس)، سيواجه خلاله نهضة بركان وديا في مباراتين، اليوم (الجمعة)، وبعد غد (الأحد). ودعم الوداد الفاسي صفوفه بثلاثة لاعبين، بتوصية من المدرب الجديد مراد فلاح، إذ ضم محمد السعيديأكمل القراءة »
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