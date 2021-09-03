وطنية
الاستقلال بالخميسات يريد إسقاط “المعمرين”
لم يفقد عادل بنحمزة، القيادي في الاستقلال، الأمل في إحداث تغيير على مستوى الخريطة الانتخابية، وإزاحة منافسيه الذين عمروا كثيرا في إقليم قريب من العاصمة الرباط، والذي يعرف تهميشا كبيرا، فضحه الكثير من أبناء المنطقة، منهم فنانة بثت شريط فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، هاجمت فيه كبار المسؤولين والمنتخبين، لتقاعسهمأكمل القراءة »
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