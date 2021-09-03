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مليار و800 مليون لستين مهرجانا
المركز السينمائي يكشف عن لائحة التظاهرات الفنية المستفيدة كشفت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية دعم 60 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 17 مليونا و800 ألف درهم، بعد دراسة 60 ملف طلب مرشح للدعم. واستقبلت اللجنة نفسها منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ورافعوا حولها أمامها، إذ ذكر المركز السينمائي المغربي أنأكمل القراءة »
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