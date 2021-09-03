الرياضة
شاكلا: تنازلت عن الأموال في سبيل الأسود
مدافع «أولد أوفرلي» قال لـ «الصباح» إن المنتخب قادر على رفع التحدي والعبور للمونديال قال الدولي المغربي سفيان شاكلا، إنه تنازل عن صفقات كبيرة في الخليج، للعب بأوربا والمحافظة على لياقته البدنية والتقنية، خدمة للمنتخب الوطني. وكشف شاكلا، في حوار مع «الصباح»ّ، أنه اختار الرهان الرياضي بدلا من المالي، للمحافظةأكمل القراءة »
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