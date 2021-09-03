الرياضة
ودية الرجاء تربك معسكر آسفي
غير وجهته لمراكش لمواجهة الفريق البيضاوي وديا اضطر الطاقم التقني لأولمبيك آسفي إلى تغيير مكان معسكره التدريبي المغلق، من الرباط إلى مراكش في آخر لحظة، بسبب برمجة الرجاء الرياضي لمعسكره بمراكش. وافتتح الفريق معسكره بمواجهة رجاء بني ملال، أمس (الخميس)، على أن يواجه الفريق الأخضر، غدا (السبت) في التوقيت نفسه.أكمل القراءة »
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