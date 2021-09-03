الرياضة
خاليلوزيتش يهدد بالرحيل
فتح النار على زياش ووصف تصرفه بـ «غير اللائق» فتح وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، النار على حكيم زياش، الدولي المغربي لاعب تشيلسي الإنجليزي، عندما وصف تصرفه ب”غير اللائق”، خلال اللقاء الصحافي، المنعقد أول أمس (الأربعاء)، قبل مواجهة السودان، أمس (الخميس)، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأسأكمل القراءة »
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