الصباح الفني
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أكبر ديناصور للبيع في مزاد أعلن في فرنسا أنه ستباع في دار مزادات بباريس أواخر شتنبر الجاري، البقايا المتحجرة لأكبر ديناصور ثلاثي القرون يكتشفه العلماء، بسعر قد يصل إلى 1.77 مليون دولار. وكان بيغ جون وهو من فصيلة “ترايسيراتوبس” يجوب الأراضي التي تعرف الآن بساوث داكوتا قبل أكثر من 66أكمل القراءة »
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