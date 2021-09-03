أســــــرة
نــصــيـــحــة:خطوات لتفاديها
رغم أن مكيفات الهواء تعمل على تصفية الأجواء من مسببات الحساسية والملوثات البكتيرية والفطرية، قد تصدر عنها بعض المشاكل الصحية المتعلقة باستخدامها خاصة عند نمو العفن داخلها. وفي هذه الحالة من المهم اتباع بعض الخطوات لتجنب الإصابة بهذه المشاكل أهمها مراقبة نمو العفن والبكتيريا، إذ يجد طريقه إلى المنزل منأكمل القراءة »
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