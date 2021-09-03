الرياضة
تألق مغربي في طوكيو
حيلي ينال ذهبية سباق 400 متر وأمكون يفوز بالفضية وميداليتان لكريم والكرعة في رمي القرص خطف رياضيون مغاربة الأنظار، في الألعاب “البارالمبية” المقامة حاليا بطوكيو، بإحراز ميداليات ساهمت في تقدم المغرب في سبورة الترتيب النهائي. ومنح العداء عبد السلام حيلي، أول ميدالية ذهبية للمغرب، بعد فوزه بسباق 400 متر، أمسأكمل القراءة »
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