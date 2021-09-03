أســــــرة
رقــــــــم: 3 مشاكل رئيسية
يؤدي استعمال المكيفات الهوائية إلى عدة مشاكل صحية والتي يمكن تلخيصها في ثلاث مشاكل رئيسية، وهي جفاف البشرة والجسم، والشعور بالعياء المستمر، وآلام المفاصل والعظام. وبعد مرور عدة ساعات في فضاء به مكيف هواء، يمكن ملاحظة بعض التغيرات في بشرة الوجه والجسم، وذلك بسبب التعرض باستمرار لها، إذ تعمل بشكلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا