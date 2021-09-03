أســــــرة
ناقل للفيروسات
الدكتورة مبتسم قالت إن تثبيتها بطريقة خاطئة يسبب مضاعفات ودعت إلى ملاءمتها مع الحرارة الطبيعية قالت الدكتورة حسناء مبتسم، طبيبة عامة إن مكيفات الهواء لها ميزة عديدة، تجعل الشخص يعيش ويعمل في محيط مريح، غير أنها يمكن أن تسبب مضاعفات صحية، إذا لم يتم تركيبها بطريقة صحيحة، مبرزة أنه منأكمل القراءة »
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