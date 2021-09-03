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عائد إلى عين الشق
التجمع الوطني للأحرار يستعمل المناصفة في فريق بقيادة بنكيران لاسترجاع قلعة الغزالي أطلق التجمع الوطني للأحرار بداية الأسبوع الجاري حملته بدائرة عين الشق، بكتيبة يتقدمها محمد شفيق بنكيران رئيس الجهة الأسبق، المرشح وكيلا للائحة البرلمانية وعبد اللطيف الناصري، وصيفا له وجليلة مرسلي وكيلة اللائحة الجهوية وهند الغزالي وكيلة اللائحة الجماعية.أكمل القراءة »
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