وطنية
مطالب بالتحقيق مع ثلاثة أمناء عامين
أثارت تصريحات متطابقة لثلاثة أمناء عامين للأحزاب السياسية، جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، بعدما اتهموا منافسيهم من أحزاب ومرشحين، باستعمال المال لشراء المرشحين واستمالة الناخبين، دون أن يبلغوا بهذه الخروقات المجرمة قانونا، أو يقدموا أدلة دامغة على ادعاءاتهم. ويتعلق الأمر بسعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي،أكمل القراءة »
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