الرياضة
ثلاثة مغاربة في تشكيلة “الليغ 1”
اختار موقع “سوفا سكور»، ثلاثة مغاربة ضمن التشكيلة الأساسية للجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لتألقهم رفقة أنديتهم في الجولة الماضية. واختار الموقع ذاته، أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان، أفضل لاعب في هذا المركز الجولة الماضية، وسفيان بوفال، من أنجي، أفضل مهاجم، وسفيان ديوب، مهاجم موناكو، الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا