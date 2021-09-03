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الرياضة

ثلاثة مغاربة في تشكيلة “الليغ 1”

منذ 6 ساعات
Sofiane BOUFAL of Angers during the Ligue 1 match between Angers SCO and FC Lorient at Stade Raymond Kopa on December 6, 2020 in Angers, France. (Photo by Eddy Lemaistre/Icon Sport) - Sofiane BOUFAL - Stade Raymond Kopa - Angers (France)
اختار موقع “سوفا سكور»، ثلاثة مغاربة ضمن التشكيلة الأساسية للجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لتألقهم رفقة أنديتهم في الجولة الماضية. واختار الموقع ذاته، أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان، أفضل لاعب في هذا المركز الجولة الماضية، وسفيان بوفال، من أنجي، أفضل مهاجم، وسفيان ديوب، مهاجم موناكو، الذيأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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