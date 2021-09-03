الرياضة
الفتح يبسط إستراتيجية الموسم المقبل
الرئيسة والمدرب قررا الخروج للعلن ولكشف الأهداف المسطرة يعقد الفتح الرياضي ندوة صحافية، غدا (السبت)، انطلاقا من 11 صباحا بأكاديمية الفريق بحي الفتح بالرباط، بمشاركة نوال خليفة، الرئيسة المنتدبة لفرع كرة القدم، ومحمد أمين بنهاشم، مدرب الفريق. وعلمت “الصباح”، أن الندوة تدخل في إطار تلميع صورة الفريق، بعد التغييرات التيأكمل القراءة »
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