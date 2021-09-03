وطنية
الشعبي: لن أتحالف مع رباح
قطع فوزي الشعبي، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، الشك باليقين، معلنا عدم تحالفه مع عزيز رباح، الذي وصفه «بحاكم» القنيطرة. وتمنى الشعبي، أن يفوز بالأغلبية في الانتخابات الجماعية، حتى لا يضطر إلى التحالف مع «شناقة» لا يحسنون سوى الابتزاز، من أجل جني مكاسب. وقال الشعبي، الذي كانأكمل القراءة »
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