وطنية
الأحزاب تلعب ورقة التعاقد
لعب عدد من الأحزاب ورقة المتعاقدين بقطاع التربية والتكوين في الحملة الانتخابية، في سعي إلى استقطاب عشرات الآلاف من الشباب، وضمان أصواتهم، بل هناك من الأحزاب التي فتحت لوائحها أمام ترشيح عدد منهم، ووضعهم وكلاء لوائح، كما هو الحال بفاس، التي رشح الحزب الاشتراكي الموحد، بها أحد مناضليه على رأسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا