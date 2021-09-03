اذاعة وتلفزيون
“حياة” قريبا على “إم بي سي 5”
علمت “الصباح”، أن مسلسل “حياة” سيكون ضمن شبكة برامج قناة “إم بي سي5″، خلال الموسم التلفزيوني المقبل. وستشرع القناة في بث أولى حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، من بطولة ابتسام تسكت، إذ يعتبر بالنسبة إليها تجربة جديدة في مجال التمثيل. وفي سياق متصل، نشرت مجموعة من الصفحات على موقع التواصلأكمل القراءة »
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