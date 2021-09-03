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شلبي في “من أجل زيكو” بدأت النجمة منة شلبي تصوير مشاهدها الأولى في فيلم “من أجل زيكو”، إذ تجسد دور فتاة شعبية تسكن “حارة” في منطقة القلعة، وتكون هناك العديد من المغامرات بينها وبين الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة. وفيلم “من أجل زيكو”، من بطولةأكمل القراءة »
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