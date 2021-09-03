الرياضة
عليوي معارا إلى كورتري
انتقل رشيد عليوي، لاعب المنتخب الوطني المغربي سابقا، على سبيل الإعارة من أنجي الفرنسي إلى كورتري البلجيكي، إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري. وأعلن نادي كورتري البلجيكي أن المغربي رشيد عليوي، انتقل معارا من أنجي الفرنسي إلى غاية 30 يونيو المقبل، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق، يقضي بإمكانية توقيعأكمل القراءة »
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