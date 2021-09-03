اذاعة وتلفزيون
ديدان في “بيا ولا بيك”
يخوض الممثل عبد الله ديدان تجربة تلفزيونية جديدة، إذ انضم إلى فريق عمل مسلسل جديد، يحمل عنوان “بيا ولا بيك”، من إخراج مراد الخودي. ويشارك ديدان بدور البطولة في المسلسل الذي يتوقع أن يبث على شاشة القناة “الأولى”، خلال الأشهر المقبلة، علما أنه يعرف مشاركة أسماء أخرى، من بينها فاطمةأكمل القراءة »
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