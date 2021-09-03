الرياضة
إحتارن معارا إلى سامبدوريا
التحق الدولي المغربي محمد إحتارن، بسامبدوريا معارا لموسم واحد، قادما من جوفنتوس، الذي انتدبه نهائيا من إيندهوفن. وتابع جوفنتوس الدولي المغربي البالغ من العمر 19 سنة، منذ مدة، ليقدم عرضا في اليوم الأخير من «الميركاتو» الصيفي الأوربي، قبله إيندهوفن. وعمل وكيله الشهير مينو رايولا، على الصفقة في الساعات الأخيرة منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا