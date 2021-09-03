الرياضة
كواليس الفرق
الجيش الملكي احتفى الجيش الملكي، الثلاثاء الماضي، بالذكرى 63 على تأسيسه، رغم الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل السلطات المغربية، للحد من انتشار الوباء. وشارك العديد من أنصار «الزعيم» في الاحتفالات وسط أجواء من الفرحة والتعبير عن التعلق الكبير بممثل العاصمة الإدارية، كما تزينت بعض شوارع الرباط بلافتات وشعارات الناديأكمل القراءة »
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