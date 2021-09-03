وطنية
معركة كسر العظام على عمودية سلا
تتجه الأنظار بعد أن تجاوزت الحملة الانتخابية يومها الثامن، إلى سلا، ثاني مدينة مغربية من حيث عدد السكان والناخبين، لمعرفة من سيكون عريس “العمودية”، بعدما قرر جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة عدم الترشح من جديد. وحسب مهتمين بالشأن الانتخابي بالمدينة نفسها، فإن أبرز مرشح لخلافة المعتصم، هو حمادي أمحزون،أكمل القراءة »
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