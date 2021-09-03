وطنية
الأمين العام لحزب العهد يربك التلفزيون
أدى ترشح عبد المنعم الفتاحي، الأمين العام لحزب العهد ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الدريوش في الانتخابات التشريعية باسم حزب الاستقلال، إلى إثارة ارتباك في ما يخص تدخلات الحزب التلفزيونية والإذاعية. ونظرا لغياب تواصل حزب العهد مع قنوات القطب العمومي بشأن الحصص المخصصة له من قبل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصريأكمل القراءة »
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