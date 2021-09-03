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الرياضة

المنتخب يتوجه اليوم إلى كوناكري

منذ 6 ساعات
يجري حصة خفيفة بالمعمورة وخليلوزيتش يبرمج حصتين قبل مواجهة غينيا يسافر المنتخب الوطني المغربي إلى كوناكري، اليوم (الجمعة)، انطلاقا من 11 و30 دقيقة صباحا، من أجل مواصلة استعداداته للمباراة التي تجمعه بنظيره الغيني، الاثنين المقبل، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم. وعلمت «الصباح»، أن المنتخب الوطني سيخوض حصة إعداديةأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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