الرياضة
عموتة يختبر محترفيه أمام الجيش
المواجهة مبرمجة الثلاثاء بمركز محمد السادس يختبر المنتخب المحلي محترفيه الجدد، عندما يواجه الجيش الملكي، الثلاثاء المقبل، بمركز محمد السادس في المعمورة، تحضيرا لبطولة المنتخبات العربية، المقررة في قطر دجنبر المقبل. وتعذر على المنتخب المحلي مواجهة منتخب إفريقي، بسبب ارتباط أغلب المنتخبات القارية والآسيوية بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالمأكمل القراءة »
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