الرياضة
ثلاثة انتدابات للسوالم في يوم واحد
حسم شباب السوالم الرياضي، ثلاث صفقات دفعة واحدة، بقرار من المدرب رضوان الحيمر، قبل أيام قليلة على بداية الموسم المقبل. ووقع لاعب الوسط زكرياء كريران، عقدا يمتد لموسم واحد، ليسجل عودته من جديد إلى السوالم، بعد تجارب خاضها مع يوسفية برشيد وشباب المسيرة ورجاء بني ملال. وتعاقد السوالم مع المهاجمأكمل القراءة »
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