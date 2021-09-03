الرياضة
الخلفي مديرا رياضيا لـ “الماص”
سيتكلف بإعادة التوهج للفئات الصغرى تعاقد المغرب الفاسي مع المدرب الوطني مصطفى الخلفي، مديرا رياضيا للنادي، إذ سيتكلف بفئاته العمرية وهيكلته التقنية. وتعد هذه التجربة الأولى لمصطفى الخلفي، خارج أسوار الفتح، الذي قضى معه ثمانية مواسم، مساعدا للمدرب جمال سلامي، ثم وليد الركراكي، ليتم تثبيته مدربا رسميا في الموسم الأخير.أكمل القراءة »
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