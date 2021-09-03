وطنية
اتهام مرشح باستغلال جرار الجماعة
استمع المركز الترابي للدرك الملكي بقيادة المنزه، بطريق زعير بالرباط، الثلاثاء الماضي، إلى رئيس جماعة المنزه، المنتهية ولايته، والمرشح باسم الأصالة والمعاصرة، لاستحقاقات 8 شتنبر، في محاضر رسمية، بعدما حاصره مرشح حزب الاستقلال بالدائرة 12، ما تسبب في حالة استنفار. وباغت مرشح الاستقلال ومناصروه رئيس الجماعة داخل إقامة سكنية بالمنطقة،أكمل القراءة »
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