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وطنية

اتهام مرشح باستغلال جرار الجماعة

منذ 6 ساعات
استمع المركز الترابي للدرك الملكي بقيادة المنزه، بطريق زعير بالرباط، الثلاثاء الماضي، إلى رئيس جماعة المنزه، المنتهية ولايته، والمرشح باسم الأصالة والمعاصرة، لاستحقاقات 8 شتنبر، في محاضر رسمية، بعدما حاصره مرشح حزب الاستقلال بالدائرة 12، ما تسبب في حالة استنفار. وباغت مرشح الاستقلال ومناصروه رئيس الجماعة داخل إقامة سكنية بالمنطقة،أكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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