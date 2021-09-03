الصباح الفني
عبدو ينعش نشاطه الفني
طرح «ضيعتي وقتي» من إخراج الوالي بعدما أفرج عن «عيد الأعياد» و»هادي غير البداية» يعيش الفنان البشير عبدو، نشاطا فنيا مهما، بعد مدة من الغياب عن الساحة الفنية، إذ طرح مساء الثلاثاء الماضي، أغنية جديدة، صورها على طريقة فيديو كليب، تحمل عنوان “ضيعتي وقتي”، تأتي بعدما طرح أغنية وطنية جمعتهأكمل القراءة »
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