fbpx
الصباح الفني

عبدو ينعش نشاطه الفني

منذ 6 ساعات
البشير عبدو (خاص)
طرح «ضيعتي وقتي» من إخراج الوالي بعدما أفرج عن «عيد الأعياد» و»هادي غير البداية» يعيش الفنان البشير عبدو، نشاطا فنيا مهما، بعد مدة من الغياب عن الساحة الفنية، إذ طرح مساء الثلاثاء الماضي، أغنية جديدة، صورها على طريقة فيديو كليب، تحمل عنوان “ضيعتي وقتي”، تأتي بعدما طرح أغنية وطنية جمعتهأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 ساعات
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى