الرياضة
الكرتي يرفض تمديد عقده
تعذر مواجهة مازيمبي والفريق يبحث عن فضاء لمواصلة استعداداته رفض وليد الكرتي، لاعب الوداد الرياضي، تمديد عقده بالشروط ذاتها، وطالب بتحسين وضعه المالي، للاستمرار رفقة الوداد لموسم إضافي .وذكر مصدر مطلع، أن الكرتي، وفي إطار مناقشته العروض التي توصل بها أخيرا من مصر، طالب بتحسين وضعه المالي، قبل التمديد لضمانأكمل القراءة »
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