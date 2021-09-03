الرياضة
منتخب “فوتصال” يهزم بنما مرتين
المباراتان شهدتا تألق أمزال والرايس والمسرار نجح المنتخب الوطني داخل القاعة في الفوز على نظيره البنمي بثلاثة أهداف لصفر في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء)، بقاعة ألان ببراتيسلافا في سلوفاكيا، استعدادا لنهائيات كأس العالم بليتوانيا 2020. وفرض أسود القاعة أفضليتهم في جولتي المباراة، ما مكنهم من التفوق، سواءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا