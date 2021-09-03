وطنية
“الضالة” مقابل الصوت
أعوان سلطة بالنواصر يرفعون الحظر عن البناء العشوائي بشرط التصويت حسب التعليمات لم يعد البناء العشوائي محظورا في تراب جماعات بإقليم النواصر، إذ علمت «الصباح» أن أعوان سلطة رفعوا كل أنواع المنع في وجه الراغبين في البناء غير القانوني، أو تسقيف مساكن، أو مستودعات بالأسمنت المسلح (الضالة)، شريطة التزام أصحابأكمل القراءة »
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